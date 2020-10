🎥 Leeds surpris à domicile par Wolverhampton

Les Wolves de Nuno Espírito Santo se déplaçaient dans le Yorkshire pour affronter Marcelo Bielsa et ses hommes.

La fin de la 5e journée de Premier League offrait un duel intéressant entre Leeds et Wolverhampton à Elland Road.

Les Peacocks prenaient les choses en main d'entrée de jeu, mettant la pression sur des Wolves solides. Les visiteurs avec Dendoncker (titulaire) laissaient passer l'orage mais pêchaient à développer leur jeu face à une formation accrocheuse.

La deuxième période voyait des Wolves plus en jambe et étaient récompensés par un but de Jiménez (70e), qui inscrivait son 3e but de la saison avec un peu de chance, suite à un beau solo ponctué d'une frappe déviée par le malheureux Phillips.

Bielsa tentait le tout pour le tout, et lançait des éléments frais dans la bataille mais Leeds devait finalement s'incliner pour la seconde fois de la saison, voyant Wolverhampton grimper à la 6e place du classement alors que les locaux sont 10e.