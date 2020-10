L'Espagnol est un cadre de Wolverhampton depuis plusieurs mois

Adama Traoré a profité de la trêve internationale d’octobre pour faire ses débuts avec la sélection espagnole. Malgré la défaite, sa titularisation en Ukraine fut pleine de promesses, tant sa capacité à percuter a sauté aux yeux. En bref, l’ailier de 24 ans attire de plus en plus les projecteurs sur lui. A un tel point que des clubs comme Liverpool et le FC Barcelone, où il a été formé, se seraient renseignés à son sujet. Mais c’est bien chez les Wolves que l’ancien de Middlesbrough va continuer sa progression.