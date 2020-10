Cavani va encore devoir patienter

L'Uruguayen ne portera pas le maillot de MAnchester United pour lapremière fois cette semaine.

Tout le monde attendait les retrouvailles entre le PSG et Edinson Cavani. Le rendez-vous est manqué. Solskjaer n'a en effet pas retenu Cavani qui s'est entraîné pour la toute première fois avec le groupe ce lundi.

Maguire et Greenwood, blessés, ne seront pas non plus de la partie. Manchester se déplacera ce mardi au Parc des Princes pour la première journée de la Ligue des Champions.

Le groupe sélectionné par Solsjkaer:

Gardiens : David de Gea et Dean Henderson

Défenseurs : Aaron Wan-Bissaka, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe, Victor Lindelof, Luke Shaw, Alex Telles et Brandon Williams

Milieux : Paul Pogba, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Nemanja Matic, Donny van de Beek

Attaquants : Facundo Pellistri, Daniel James, Juan Mata, Marcus Rashford, Anthony Martial, Odion Ighalo