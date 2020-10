L'Euro de Virgil van Dijk menacé

Un deuxième coup dur pour les Oranje, alors que l'Euro ne débutera que dans neuf mois.

Les Pays-Bas avaient déjà perdu leur sélectionneur, Ronald Koeman, parti exercer à Barcelone, ils ont peut-être également perdu l'un de leurs joueurs phares, ce week-end. A huit mois du coup d'envoi de l'Euro, Virgil van Dijk a été victime d'une lésion au niveau des ligaments croisés du genou, samedi.

Comme l'a confirmé Liverpool, mais sans annoncer la durée de son indisponibilité, le défenseur central sera opéré. Et ça inquiète forcément chez nos voisins. De Telegraaf estime que Virgil van Dijk sera sur la touche entre sept et neuf mois et que sa participation à l'Euro est fortement compromise.