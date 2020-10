Voilà une tuile dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé. Selon les informations de L’Equipe, Marco Verratti va manquer environ trois semaines de compétition du PSG. L’international italien, rentré de sélection avec une lésion à la cuisse droite, serait ainsi out pour les trois premiers matchs de poules du club francilien en Ligue des Champions : contre Manchester United mardi (21h00), sur la pelouse de Basaksehir le 28 octobre et à Leipzig le 4 novembre. Il manquera aussi les rencontres face à Dijon et Nantes

Verratti pourrait donc retrouver le groupe parisien peut avant la trêve internationale de novembre. Thomas Tuchel devra trouver un moyen de compenser son absence d’un entrejeu déjà privé de Leandro Paredes. Les recrues Danilo Pereira et Rafinha devraient déjà avoir beaucoup de temps de jeu.