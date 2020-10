Le Real sans Eden Hazard et sans son capitaine pour débuter la Ligue des Champions

Les soucis continuent de s'accumuler pour Zinedine Zidane.

Eden Hazard, qui a repris l'entraînement ce mardi, ne sera toujours pas de la partie, mardi soir, pour les débuts du Real en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk. Pas plus d'ailleurs que Dani Carvajal ou Martin Odegaard, dont les absences étaient également attendues.

La mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et les Merengue, c'est que Sergio Ramos ne sera pas non plus de la partie. Le capitaine du Real est touché au genou et ne figure pas dans la sélection madrilène.