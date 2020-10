Ligue des Champions : Witsel et Meunier chutent à Rome, le PSG surpris par Man U, le Barça déroule

Coup d'envoi de la phase de la Ligue des Champions ce mardi soir. Après les victoires de la Juventus et du Club de Bruges plus tôt dans la soirée, six autres rencontres suivaient.

Chelsea-FC Séville 0-0 Lazio-Borussia Dortmund 3-1 Axel Witsel et Thomas Meunier étaient alignés par Lucien Favre tandis que Thorgan Hazard était absent à cause d'une blessure au tendon. Immobile (6e), Hitz (23e CSC) et Akpa (76e) ; Haaland (71e) FC Barcelone-Ferencvaros 5-1 Messi (pen 27e), Fati (42e), Coutinho (52e), Pedri (83e) et Dembélé (89e) ; Kharatin (pen 70e) Paris Saint-Germain-Manchester United 1-2 Martial (CSC 55e) ; Fernandes (pen 24e) et Rashford (87e) RB Leipzig-Istanbul Basaksehir 2-0 Boli Bolingoli était aligné d'entrée de jeu par Okan Buruk. Angelino (16e et 20e) Stade Rennais-FC Krasnodar 1-1 À savoir que Jérémy Doku est monté à la 62ème minute de jeu. Guirassy (pen 56e) ; Ramirez (59e)