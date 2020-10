Philippe Clement a choisi son onze de base pour le match au Zénit

Philippe Clement doit faire face à de nombreux absents pour la rencontre au Zénit et le coach des champions en titre a choisi son 11 de base.

Ce mardi, le Club de Bruges va débuter sa campagne européenne en Ligue des Champions sur la pelouse du Zénit. Pour cette rencontre, Mignolet, Kossounou et Krmencik sont absents pour cause de Coronavirus. Simon Deli est lui suspendu et blessé.

Philippe Clement a donc décidé d'aligner Ethan Horvath dans les buts, ainsi qu'une défense Mata - Mechele - Ricca - Sobol. Au milieu, pas de surprise avec la présence de Rits, Vormer et Vanaken.

Pour alimenter le compteur, Clement compter sur De Ketelaer, Dennis et Diatta. C'est le Nigérian qui va occuper le poste de numéro 9 comme lors du déplacement au Real Madrid il y a un an. Le coup d'envoi aura lieu à 19h00.