📷 Les larmes d'Ethan Horvath après la victoire

Le FC Bruges a été chercher les trois points au Zenit et il le doit en partie aux arrêts d'Ethan Horvath, qui est resté dans son match malgré un but malchanceux.

Ethan Horvath jouait gros sur la pelouse du Zenit et il le savait : le portier américain remplaçait Simon Mignolet au pied levé et devait faire taire les sceptiques, tout en confirmant que l'Europe lui réussit. Et le but malchanceux signé Dejan Lovren, crédité comme auto-but car la lourde frappe du défenseur lui ... rebondit sur le dos, aurait pu lui faire du mal.

Mais Horvath est resté dans son match, a notamment sorti un bel arrêt devant Dzyuba à 1-1 et a permis aux Blauw & Zwart d'aller chercher les trois points inespérés en Russie. Le second gardien brugeois était en larmes après la rencontre, ému et félicité par ses équipiers ...