Surprenant : Petr Cech sorti de sa retraite par Chelsea comme joker !

Chelsea a révélé la liste des 25 joueurs disponibles en Premier League cette saison et réservait une sacrée surprise : Petr Cech, 38 ans et retraité, est de retour.

Les problèmes de gardien de but de Chelsea ont visiblement décidé Petr Cech à remettre les gants : le légendaire gardien tchèque, retraité depuis plus d'un an, fait partie des 25 joueurs à disposition de Frank Lampard pour cette saison en Premier League.

Cech ne devrait naturellement, sauf énorme surprise (ou apparition symbolique, plus de cinq ans après avoir quitté Chelsea pour Arsenal), pas jouer cette saison et est enregistré en tant que 4e gardien des Blues, derrière Mendy, Kepa et Caballero. Mais les blessures, le niveau hésitant de Kepa et les risques liés au coronavirus ont poussé le club londonien à la plus grande prudence ...