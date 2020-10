Les chiffres fous de Romelu Lukaku avec l'Inter

Deux buts, un point offert à son équipe en Ligue des Champions:Romelu Lukaku est dans la forme de sa vie que ce soit en club ou avec notre équipe nationale.

Depuis son arrivée à l'Inter, Romelu Lukaku a disputé 56 rencontres pour l'Inter, toutes compétitions confondues. Avec son doublé d'hier, le Diable Rouge en est à 40 buts marqués. De plus, il a aussi marqué 11 buts lors des 9 dernières rencontres européennes de l'Inter.

Si certains avaient encore des doutes sur la forme de l'ancien attaquant de Manchester United depuis son arrivée en Italie, voilà des chiffres qui devraient mettre tout le monde d'accord.

⚫️🔵 Lukaku has now scored 40 goals in 56 games for Inter 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/YOfU06k4Yy