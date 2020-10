Claude Leroy s'indigne du traitement réservé à un ancien parisien : "Choqué de voir tout ce qu'il a subi en France"

Invité sur le plateau de l'émission Talents d'Afrique, Claude Leroy, ancien sélectionneur du Cameroun entre-autres, ne comprend pas le mépris médiatique en France, envers Eric Choupo-Moting.

L'international camerounais n'a pas été épargné par les médias français malgré son capital sympathie auprès d'une partie des fans parisiens. Il avait par ailleurs finalement refusé la prolongation de contrat du PSG faite en dernière minute, et a depuis signé au Bayern de Munich.

Pour Claude Leroy, le traitement qu'il a subi est pathétique : "En Allemagne, Eric Choupo-Moting est énormément respecté", confiait Leroy qui louait ses qualités et son état d’esprit exemplaire. "Par contre, j’étais choqué de voir tout ce qu’il a subi en France. Il n’y a qu’en France qu’on se voit plus intelligent que tout le monde. Je me rappelle que sur des plateaux télé, on l’a traité de tous les noms à cause d’une seule mauvaise action. En Angleterre, il est respecté, en Allemagne il est respecté et encore plus au Cameroun. C’est pathétique."

Arrivé dans la capitale en provenance de Stoke City, Choupo-Moting n'avait jamais vraiment été pris au sérieux aux côtés de la galaxie de stars du PSG. Cependant, l'attaquant s'est accroché et a continué à travailler, pour conclure son passage au PSG avec de grosses performances lors du "Final 8". Une mentalité et un 'finish' apprécié des supporters parisiens qui auraient souhaité le voir prolonger.