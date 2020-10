Retraité à 29 ans, André Schürrle revient sur un passage difficile de sa carrière : "José Mourinho m'a brisé"

André Schürrle avait mis fin à sa carrière à l'âge de 29 ans, après une fin de carrière faite de hauts mais surtout de bas.

Schürrle a quitté le monde du football pro par la petite porte. L'Allemand a raconté lors d'une interview accordée à Joko Winterscheidt ses difficultés avec la façon de travailler de José Mourinho.

José Mourinho et André Schürrle se sont croisés à Chelsea, que ce dernier a rejoint en 2012. Après une première saison raisonnable, il a complètement sombré lors de la deuxième : "A cette époque, j'avais souvent débuté dans le onze, mais j'étais aussi souvent remplacé à la mi-temps. Lors de la saison suivante, je n'étais plus sur le banc mais dans les tribunes. Je me suis toujours demandé ce qui se passait dans sa tête lorsqu'il prenait de telles décisions."

Le champion du monde a confié avoir été brisé par l'approche du 'Special One': "Il est vraiment dur. Je me suis toujours demandé pourquoi il pouvait être aussi dur avec les gens. Pendant les séances d'entrainement, j'avais l'impression qu'il ne faisait que me regarder, alors que ce n'était probablement pas le cas."

"Mourinho met ses joueurs sous pression. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de savoir ce qu'il attendait de moi. Mais j'ai succombé à la pression", a conclu Schürrle.

Ce dernier a ensuite enchainé des passages à Wolfsburg, Dortmund et au Spartak Moscou, où il n'atteindra jamais son niveau d'avant son transfert à Chelsea.