Clàsico : les compositions officielles

La rencontre au sommet de la Liga entre le Barça et le Real Madrid aura lieu à 16h.

En marge de ce choc de la 7e journée de Liga, le FC Barcelone alignera une défense composée de Clément Lenglet, Sergino Dest, Jordi Alba et Gerard Piqué.

Koeman opte pour la paire centrale Frenkie de Jong et Sergio Busquets et en zone offensive, Lionel Messi sera épaulé par Coutinho, Ansu Fati et Pedri.

Côté visiteurs, sans surprises, Thibault Courtois gardera les cages madrilènes. Zidane opte ensuite pour une défense composée de Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Raphaël Varane et Ferland Mendy.

Toni Kroos, Federico Valverde et Casemiro animeront le milieu de terrain. Enfin, Vinicius Junior, Asensio et Karim Benzema formeront le trio d'attaque.