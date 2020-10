Le LOSC laisse la tête au PSG, enfin une victoire pour Koen Casteels

Le LOSC avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1, il l'a manquée.

Après avoir brillamment remporté le duel du Nord contre Lens le week-end dernier, le LOSC a connu un petit coup d'arrêt dans le sud, sur la pelouse de l'OGC Nice. Menés suite à un but de Kasper Dolberg, les Lillois ont réagi assez vite.

C'est Burak Yilmaz qui a égalisé en inscrivant son quatrième but de la saison. Sur le banc au coup d'envoi, Jonathan David a dû se contenter de quelques minutes de jeu en fin de match, mais n'a pas pu inverser le cours du match (1-1). Lille revient à hauteur du PSG (18 points), mais les Parisiens s'installent en tête du championnat à la différence de buts.

Enfin une victoire pour Wolfsburg

En Allemagne, Wolfsburg et Koen Casteels ont enfin débloqué leur compteur de victoire en Bundesliga, contre le promu Bielefeld (2-1), grâce à des buts de Wout Weghorst et de Maximilian Arnold. Au classement, Wolfsburg, toujours invaincu (quatre partages et une victoire) grimpe à la dixième place.