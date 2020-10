🎥 Doublé de Zlatan, Alexis Saelemaekers buteur et penaltys généreux: la Roma et Milan font le spectacle

Alexis Saelemaekers confirme sa montée en puissance avec les Rossoneri qui perdent leurs premiers points en championnat cette saison.

S'il n'a fallu que deux minutes de jeu à Zlatan Ibrahimovic pour ouvrir le score dans le choc entre l'AC Milan et la Roma, c'est un joueur moins habitué à ces honneurs-là qui a permis aux Milanais de reprendre les commandes en début de deuxième période.

Le troisième but milanais de Saelemaekers

Edin Dzeko avait en effet égalisé au quart d'heure de jeu, Alexis Saelemaekers y est allé de son but personnel, sur un excellent service de Rafael Leao. Le premier but de la saison en championnat pour le jeune joueur belge, le troisième, en tout, depuis son arrivée à Milan.

Zlatan, meilleur buteur de Serie A

Mais ce but n'a pas suffi, parce que l'arbitrage s'en mêlé dans la dernière demi-heure de jeu. En accordant deux penaltys généreux: le premier pour la Roma, transformé Jordan Veretout. Le second pour le Milan, transformé par l'inévitable Zlatan Ibrahimovic, désormais seul meilleur buteur de Serie A, devant entre autres Romelu Lukaku, avec six buts.

Mais il était écrit que les Rossoneri ne remporteraient pas cette partie et Marash Kumbulla a égalisé à six minutes du terme (3-3). Ce sont les premiers points perdus par le Milan AC (13 points sur 15), qui reste leader, en championnat cette saison. La Roma occupe neuvième place avec huit points.