Voilà l’un des dossiers majeurs de Manchester City dans cette saison. Alors qu’il entame son cinquième exercice comme coach des Citizens et qu’il sera en fin de contrat en juin prochain, Pep Guardiola n’a toujours pas donné sa décision sur une éventuelle prolongation à Manchester. C’est tout un club qui est dans le doute, alors qu’il vit son pire début de saison depuis 2014. Au milieu de cet océan d’incertitudes, les dirigeants mancuniens doivent pourtant se préparer à toute éventualité. En particulier cette d’un départ du technicien catalan.

Et à en croire le Daily Mail, deux noms sortiraient du lot : celui de Mauricio Pochettino, limogé de Tottenham la saison dernière, et de Julian Nagelsmann, en poste du côté de Leipzig. Le premier, libre comme l’air, devrait être convoité dans les prochains mois. Le second, lui, dispose d’une très belle cote étant donné son âge (33 ans) mais aussi et surtout le style qu’il a imprimé du côté de Leipzig, demi-finaliste de Ligue des Champions la saison dernière. L’incertitude grandit et avec elle, les rumeurs.