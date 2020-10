Classement des plus jeunes équipes d'Europe: deux clubs belges dans le top 5

Le Sporting d'Anderlecht a lancé un projet "jeunes" qui le classe parmi les plus jeunes noyaux des clubs européens.

L'Observatoire du football a dévoilé le classement des clubs ayant aligné les équipes les plus jeunes depuis le début de la saison 2020-2021.

C'est le club du FC Nordsjaeland est l'équipe la plus jeune d'Europe avec une moyenne de 22.7 ans, devant Famalicao (23,1). La troisième place est partagée entre ADO Den Haag et Waasland Beveren (23,1). Anderlecht arrive ensuite avec 23.6 ans en moyenne.

La première place revient à l'AC Milan parmi les cinq championnats majeurs du continent (Ligue 1, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A). Son entraîneur Stefano Pioli a fait confiance à un effectif d'une moyenne de 24,5 ans.

Suivent trois formations de Ligue 1 qui ont aligné une équipe jeune : l'AS Monaco (24,7), le Stade de Reims (24,8) et l'AS Saint-Etienne (24,8). Figurent également dans le Top 10 Stuttgart (24,9), Leipzig (25,1), le Stade Brestois (25,2), Valence (25,2), Brighton and Hove Albion (25,3) et Nice (25,3). En France, la palme de l'effectif le plus expérimenté cette saison revient à Montpellier (29,2), devant Bordeaux (28,1) et Marseille (27,7).