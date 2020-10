Un joueur du Real s'emporte sur... Zinedine Zidane

Zinedine Zidane a été sous pression tout au long de la semaine et tout le monde pensait que sa victoire dans le Clasico allait calmer sa situation. En fait...non.

Isco a ouvertement dénoncé sa situation au sein de l'effectif du Real Madrid. Barré par la concurrence, le milieu de terrain espagnol s'en est pris à Zinedine Zidane.

Resté sur le banc lors du Clasico remporté par les Merengue contre le FC Barcelone (3-1, 7e journée de Liga), samedi dernier au Camp Nou, le footballeur de 28 ans a déploré son manque de temps de jeu depuis le début de saison, dans des propos relayés par la chaîne Movistar.

"S'il doit me remplacer, il me remplace à la 50e ou à la 60e minute du match, parfois à la mi-temps. S'il doit me mettre, il me met à la 80e." L'ancien joueur de Malaga a disputé quatre matches de Liga en 2020-2021, pour seulement deux titularisations.