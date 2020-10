Avec ou sans Eden Hazard, le Real est au pied du mur

De retour dans la sélection, Eden Hazard pourrait devoir aider le Real a remporter sa première victoire de la saison en Ligue des Champions.

En terminant difficilement quatrième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach s’est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Allemands sont certainement tombés dans l’un des groupes les plus relevés puisqu’ils se retrouvent avec le Real Madrid, l’Inter et le Shakhtar. Pour leur premier match, les partenaires d’Alassane Pléa se sont déplacés à Milan, d'où ils ont ramené un bon point après une bonne prestation.

Les hommes de Marco Rose peuvent même avoir des regrets puisque l’Inter a égalisé dans les dernières secondes du match (2-2). En Bundesliga, Gladbach’ a débuté par une défaite face à Dortmund (3-0) mais est depuis invaincu. Le week-end dernier, Mönchengladbach s’est retrouvé mené 2-1 à Mayence mais a renversé le match dans le dernier quart d’heure face aux partenaires de Mateta (victoire 3-2).

Battu à la surprise générale par le Shakhtar Donetsk lors de la 1re journée de Ligue des Champions (2-3), le Real est sous pression lors de ce déplacement en Allemagne. Une nouvelle contre-performance ne passera pas à Madrid et Zinedine Zidane se trouverait sous pression. Le technicien français a connu des jours agités puisque sa formation a perdu deux fois consécutivement face au promu Cadix et donc le Shakhtar. Mais le week-end dernier, la Maison Blanche se déplaçait à Barcelone pour le Clasico et les Merengue se sont imposés au Camp Nou (1-3) grâce à des réalisations de Valverde, Ramos et Modric.

Pour cette rencontre, ZZ avait aligné son meilleur 11 de départ et pouvait surtout compter sur Sergio Ramos, absent face aux Ukrainiens.

Piussé dans le dos par cette victoire au Nou Camp, le Real a tout en main pour enchaîner et aller chercher une deuxième victoire en quelques jours en déplacement.