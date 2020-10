OFFICIEL: Bartomeu l'annonce lui-même..

C'était dans l'air, c'est maintenant officiel.

Josep Maria Bartomeu n'est plus le patron du FC Barcelone. Le président a présenté sa démission ce mardi. C'est la fin d'un long feuilleton, et un nouvel épisode dans la crise que traverse le club catalan depuis plusieurs mois.

Bartomeu était visé par une motion de censure en cours. Des opposants (dont certains candidats aux élections pour la présidence du club, prévues le 20 mars 2021) avaient réussi à réunir plus des 16 521 signatures nécessaires auprès des socios pour activer ce processus de destitution.

Son mandat devait se terminer en mars 2021. En démissionnant, il évite de se soumettre au vote des socios et quitte ainsi un club mal en point, que ce soit économiquement en raison notamment de la crise de la Covid-19 et aussi sportivement, puisque l'équipe désormais entraînée par Ronald Koeman pointe en 12e position de la Liga, avec moitié moins de points que le leader, la Real Sociedad, et vient de s'incliner à domicile contre le rival honni, le Real Madrid (3-1).