Sami Lahssaini, le sauveur: "Je voulais améliorer mes statistiques"

Buteur décisif avec le RFC Seraing, Sami Lahssaini sait que cette rencontre a été particulière pour son club, tant dans le déroulement de la rencontre que dans son score final.

Chaque semaine, le RFC Seraing marque beaucoup de buts...mais en encaisse aussi beaucoup. Contre Lommel, la donne était différente puisque les Sérésiens se sont imposés sur le score de 1-0 contre une équipe de Lommel qui a fait honneur à son rang.

"Nous savions que Lommel était une bonne équipe. C'est la meilleur équipe de la série", nous confie Sami Lahssaini après la rencontre. "Ils nous avaient mis 3 buts à l'aller, et aujourd'hui ils nous ont posé des problèmes. On voit que cette équipe a progressé, ils ont 7 matches dans les jambes".

Pour le petit milieu de terrain, ce but est une récompense: "Je voulais améliorer mes statistiques. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance, elle est déviée...je prends. On aurait pu mettre un deuxième mais on a su bien défendre et c'est une belle victoire. C'est important de ne pas encaisser, surtout que c'est la première fois qu'on ne met qu'un but."