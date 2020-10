Une fois n'est pas coutume, l'homme du match est entre les perches: "Je suis peut-être un peu plus heureux que les autres"

Guillaume Dietsch a clairement été l'homme du match de la rencontre entre le RFC Seraing et Lommel. Le gardien des Métallos a été un mur et il se délectait de ce premier clean-sheet de la saison.

Seraing n'a pas encaissé! C'est la première fois de la saison que cela arrive en rencontre officielle et ce n'était pas pour déplaire à Guillaume Dietsch, le gardien des Métallos: "Je suis très heureux, certainement plus que les autres", nous confie Guillaume Dietsch.

Il faut dire que Dietsch a multiplié les arrêts décisifs lors de la première demi-heure et son équipe lui doit une fière chandelle: "Je fais en effet plusieurs arrêts décisifs, mais ce n'est pas que moi. Nous avons aussi bien défendu, et il y a à la fin un sauvetage sur la ligne. Je suis content et fier de l'équipe".

Même si le staff de l'équipe affirme chaque semaine que faire un clean-sheet n'est pas une obligation, pour le jeune gardien mosan c'est tout de même un soulagement de ne pas se retourner: "C'ets frustrant pour moi de prendre deux buts à chaque match. Là, ça fait vraiment beaucoup de bien".

On espère pour le sympathique Guillaume Dietsch que cela se reproduira dans les prochaines semaines.