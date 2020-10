Menacé après la blessure de Virgil van Dijk, Jordan Pickford a tranché

Après avoir blessé le géant néerlandais lors du derby de la Mersey, le portier d'Everton a fait l'objet de nombreuses critiques pour ce geste lourd de conséquences.

Menacé sur les réseaux sociaux et choqué par le niveau des insultes qu'il a subies depuis le match et la blessure de Virgil van Dijk, Jordan Pickford a choisi d'engager des gardes du corps pour assurer sa sécurité et celle de ses proches, comme le révèle le Daily Mail.