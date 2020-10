Zidane : "On ne pensait pas que ça allait être un drame"

Le Real Madrid a évité la catastrophe ce mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Mené 2-0 par le Borussia M'Gladbach, les troupes madrilènes sont parvenues à arracher le partage. Malgré le point pris en Allemagne, cela fait grincer des dents à la Casa Blanca.

Le Real Madrid n'a pris qu'un point après deux journées de la Ligue des champions, un bilan pour le moins inhabituel. La situation n'est pas encore critique évidemment, puisque le club merengue conserve toutes ses chances de se qualifier pour les huitièmes.

Zinedine Zidane avait l'air plutôt satisfait à l'issue de la rencontre. "On ne pensait pas que ça allait être un drame. L'équipe a démontré avoir de la force de réaction. La première période a été très bonne, c'est dommage d'encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l'équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on a pas su la transformer en occasions", a souligné le technicien français devant les caméras de Movistar.

"Je retiens la réaction de l'équipe. C'est un point important. On sait qu'en jouant comme ça on va avoir des résultats. Le contenu a été très bon et les joueurs se sont battus jusqu'à la fin. Ça va être une année difficile pour tout le monde, mais aujourd'hui il faut être fier, on a pris un point sur une pelouse très compliquée", a précisé Zizou.