La mauvaise nouvelle de la semaine vient de.... Lukaku

Cette semaine, Lukaku et l'Inter n'ont pas su l'emporter sur le terrain du Shakhtar. Mais ce jeudi, une mauvaise nouvelle est venu assombrir un peu plus l'horizon de Conte et du Diable Rouge.

L'Inter a annoncé la mauvaise nouvelle ce jeudi: Romelu Lukaku s'est blessé lors de la rencontre en Ukraine, il a une lésion aux adducteurs. Le Diable Rouge sera peut-être absent pour la rencontre de ce week-end contre PArme mais aussi pour le duel très important en Ligue des Champions sur la pelouse du Real. Son état sera évalué au jour le jour. 🏥 | REPORT



Le condizioni di @RomeluLukaku9 👇 https://t.co/urpk7URL0f — Inter (@Inter) October 29, 2020





