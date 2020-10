OFFICIEL: un match de Pro League et un match de D1B reportés

Aucune décision n'a encore été prise à propos de la rencontre entre Bruges et le FC Malines.

Les rencontres RE Mouscron – STVV et KMSK Deinze – RFC Seraing, respectivement de Jupiler Pro League et de 1B Pro League, prévues ce dimanche 1er novembre ont été reportées par le manager du calendrier.

Cette décision fait suite à la demande du RE Mouscron et du KMSK Deinze, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, les clubs ont introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter ces matchs. La nouvelle date sera prochainement communiquée.