Dimitri Payet repond aux critiques

Le Français est dans l'oeil du cyclone: ses dernières prestations ne sont pas à la hauteur des attentes.

Avant de défier le FC Porto ce mardi en Ligue des Champions, Dimitri Payet était de passage en conférence de presse.

Le joueur de l'Olympique de Marseille a notamment répondu à ceux qui le critiquent pour son début de saison décevant et sa forme physique pour le moins insuffisante.

"La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif. On n'a pas été flamboyant dans le jeu mais il faut savoir gagner quand le jeu n'est pas là. Je pense qu'on travaille beaucoup pour s'améliorer", a souligné le meneur de jeu marseillais devant les médias.