📷 Luis Suarez se mêle du VAR et cela se passe forcément mal pour l'Uruguayen

Ce mercredi, l'Atlético se déplace sur la pelouse du Lokomotiv Moscou dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Alors que les Colchoneros menaient 0-1 sur un but de José Gimenez, l'arbitre est allé consulter le VAR pour un éventuel penalty en faveur des Moscovites.

Luis Suarez a voulu lui aussi se faire sa propre opinion et est lui aussi allé voir le VAR avec l'arbitre. Mal lui en a pris puisqu'il a été averit pour cela, et qu'en plus l'arbitre a sifflé penalty contre les hommes de Simeone.

Luis Suarez was given a yellow card for trying to grab a peek at the VAR monitor 😂😂😂 pic.twitter.com/Xvt9W6hu9C