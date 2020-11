Mbappé, Neymar et cinq autres absents: le PSG décimé pour un match crucial

Le PSG va devoir faire sans ses vedettes offensives, mercredi soir, en Allemagne.

Battu d'entrée par Manchester United, qui s'est isolé en tête du groupe H avec six points sur six, le PSG a redressé la barre la semaine dernière à Istanbul, mais doit poursuivre sur sa lancée. Le déplacement à Leipzig, qui affiche le même bilan que le PSG, sera donc décisif pour les Parisiens.

Et il faudra faire sans plusieurs atouts offensifs. Les forfaits de Neymar et Mauro Icardi étaient déjà actés, Kylian Mbappé, touché aux ischios-jambiers n'est pas non plus dans le groupe. Marco Verratti, Juan Bernat et Julian Draxler sont également absents.

Ça fait beaucoup, mais pour ne pas se mettre dans une position périlleuse à l'issue de la première moitié de cette phase de groupe, le PSG doit s'imposer sur la pelouse de Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'été dernier.