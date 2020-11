Cinq choses à savoir sur Jon Flanagan, le nouveau défenseur du Sporting Charleroi

Jon Flanagan est donc le nouveau défenseur du Sporting Charleroi, qui viendra concurrencer Jules Van Cleemput au poste d'arrière droit. Mais qui est le nouveau Zèbre ?

Pur produit de Liverpool et récompensé dès ses débuts Jon Flanagan n'a que 18 ans quand il découvre l'équipe A de Liverpool ... et il vit des débuts de rêve : le n°38 est titulaire le 11 avril 2011 et joue les 90 minutes face au Manchester City de Dedryck Boyata et Vincent Kompany, titulaires également. Victoire 3-0, et un Flanagan déjà pointé comme l'un des jeunes à suivre à Anfield. Mieux : suite aux blessures des titulaires habituels (Glen Johnson et Martin Kelly), Flanagan termine la saison en force, disputant l'intégralité des matchs jusqu'au terme de la saison. Il sera récompensé du titre de Jeune joueur de la saison 2010-2011 à Liverpool, rien que ça. Une lourde blessure en forme de coup d'arrêt Assez logiquement, le retour des titulaires force Flanagan à faire l'aller-retour entre l'équipe A et la réserve par la suite. La saison 2012-2013 est compliquée et le nouveau Zèbre ne joue pas une seule minute en Premier League, mais il revient en force en 2013-2014 : 23 matchs de Premier League, dont une majorité comme titulaire, et un premier but lors d'une large victoire à Tottenham.

Il subira cependant un gros coup d'arrêt en 2014 : une très grosse blessure au genou lui inflige une saison blanche, au pire moment. Pas une minute en 2014-2015, et pas la moindre présence sur une feuille de match officielle pendant 619 jours ; Flanagan est cependant encouragé par Liverpool via un nouveau contrat, preuve de la confiance du club.

Capitaine d'un soir en Premier League

Le retour de Jon Flanagan ne survient qu'en janvier 2016, en Coupe(s) - d'abord FA Cup, puis League Cup. Jürgen Klopp reste fan du joueur, au point de lui offrir trois titularisations consécutives en mars 2016, face à Manchester City, Crystal Palace et Southampton. Lors de ce dernier déplacement, le produit de la maison est même récompensé de sa persévérance par un brassard de capitaine.

Laissé en marge pour le Mondial 2014

Jon Flanagan n'est pas passé bien loin d'un voyage au Brésil en 2014 : le latéral compte une cap avec l'équipe d'Angleterre (il aurait également pu défendre les couleurs de l'Irlande) dans le cadre des amicaux de préparation au Mondial 2014. Sur les trois matchs pour lesquels il est appelé, Flanagan n'en disputera qu'un, montant au jeu à la place d'Alex Oxlade-Chamberlain pour ses 27 seules minutes internationales.

Le joueur de Liverpool sera ensuite écarté des 23 par Roy Hodgson, mais laissé en stand-by en tant que joueur de réserve.

Adoubé par ... Cafu

C'est peut-être le fait le plus surprenant de cette liste : Jon Flanagan a reçu un drôle de compliment, qu'on pourrait qualifier d'un peu excessif, de la part d'une véritable légende - Cafu, le double champion du monde brésilien. Tout part d'une photo prise par le joueur avec Cafu en 2014, suivie d'une interview donnée au site officiel de Liverpool : "Je suivais la Premier League et j'entendais les supporters l'appeler "le Cafu Red" ! Quoi de plus normal que de prendre une photo avec mon successeur", lance l'ancienne idole de l'AC Milan.

Me and the legend Cafu pic.twitter.com/wyKASxybiC — jon flanagan (@jon_flan93) May 10, 2014

"Il a la vitesse, la puissance, la détermination, c'est un athlète qui n'abandonne jamais. C'est exactement ce que je faisais (...) Je vois mon style en lui. J'espère qu'il continuera dans cette voie et décrochera autant de trophées que moi". Le Brésilien renouvellera ses compliments, rendant même visite au joueur par la suite : "Nous avons mangé ensemble, pris quelques photos. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs backs au monde", déclarait Cafu à FourFourTwo. Surréaliste, avec du recul : tient-on le Cafu Zébré ?