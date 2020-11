Solution de secours: pas de gamin entre les perches gantoises en Serbie

Les Buffalos ont trouvé une solution.

Le jeune Owen Jochmans, 17 ans, ne devrait finalement pas être jeté dans la fosse aux lions, jeudi soir, à Belgrade. Privée de Sinan Bolat, suspendu, et de Davy ROef, positif au Covid-19, la Gantoise a trouvé un plan B.

Colin Coosemans remplace Davy Roef dans la sélection européenne des Buffalos et sera aligné, sauf surprise, jeudi soir. L'ancien portier du Club de Bruges retrouvera donc du temps de jeu, plus d'un an après sa dernière titularisation.