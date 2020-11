Simon Mignolet est lucide: "Après le 0-3, ils n'ont plus pris le moindre risque"

Les chiffres sont lourds mais la réalité du terrain ne ment jamais: le Club de Bruges s'est incliné lourdement contre Dortmund et les manquements ont été nombreux chez les Gazelles.

Impliqué dans les deux premiers buts de Dortmund, Simon Mignolet est tout de même venu répondre aux questions de la télévision ce mercredi soir après la grosse déroute du Club de Bruges en Ligue des champions.

"Nous nous sommes rendis la tâche compliquée", a directement déclaré le gardien des Diables Rouges. "C'est 0-3 après 30 minutes, à partir de là la rencontre devient très difficile. En fait, je pense vraiment que tout aurait pu être différent. Si on avait pu garder le zéro un peu plus longtemps derrière, si nous avions aussi été un peu plus durs dans les duels et si nous avions eu un peu de chance en zone de conclusions. C'est facile de le dire après coup, c'est vrai. Maintenant après le 0-3 ils n'ont plus vraiment pris le moindre risque non plus".

Il est clair que la deuxième période aura été un long calvaire pour Simon Mignolet et ses coéquipiers. Mais au final, le score est bien là et est très lourd pour les Brugeois, qui sont en méforme pour le mome,nt. Et dimanche, ce sera un déplacement à Ostende qui sera au programme des hommes de Clement.