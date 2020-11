🎥 Sergio Ramos dévoile les 5 buts favoris de sa carrière

Sergio Ramos a inscrit la bagatelle de 100 buts en carrière. Un chiffre incroyable pour un défenseur, et l'Espagnol compte de nombreux buts importants parmi ceux-ci.

Le capitaine du Real Madrid a ainsi révélé ses 5 buts favoris parmi les 100 inscrits sous les couleurs Merengue. Sans surprise, voici son favori : ce but tardif de la tête sur corner en finale de la Ligue des Champions, qui permet au Real Madrid de revenir au score face à l'Atlético Madrid.

En deuxième place, on prend les mêmes et on recommence, ou presque : deux ans plus tard, nouveau derby madrilène et nouvelle finale de la Ligue des Champions. Le défenseur ouvre le score, mais Yannick Carrasco égalisera.

Ramos place en troisième place son doublé sur la pelouse du Bayern (0-4) en avril 2014, en quatrième un but inscrit lors du Clasico au Camp Nou en 2017 et en dernière place, pour le symbole, son tout premier but en Ligue des Champions en 2005-2006.

L'intégralité des buts de Sergio Ramos sous le maillot madrilène ci-dessous :