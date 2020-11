Le RWDM enchaîne contre Westerlo et reprend la troisième place

Le RWDM a réussi le 6/6 face à Westerlo et se hisse sur le podium de D1B.

Dans une D1B chamboulée par le Covid et au classement fort peu lisible, tout point pris n'est plus à prendre : le RWDM l'a compris et après avoir perdu du temps en raison de contaminations, les Molenbeekois ont enchaîné ce vendredi face à Westerlo (3-1). Les Campinois avaient pris l'avantage via Lucas Van Eenoo, rapidement imité par Nzuzu pour l'égalisation.

Le même Nzuzu, qui n'avait pas encore marqué cette saison, inscrit un doublé en seconde période pour permettre à son équipe de prendre les devants ; Rocha, arrivé d'Eupen cet été, fera le break dans le dernier quart d'heure. Notons le penalty manqué, côté Westerlo, d'Igor Vetokele. Avec ce résultat, le RWDM remonte sur le podium (mais conserve 8 pts de retard sur l'Union et 6 pts de retard sur Seraing).