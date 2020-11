Anderlecht retombe dans ses travers et rate une opportunité en or

Anderlecht a frileusement pensé garder le 0-1, et s'est fait piéger derrière : La Gantoise, franchement peu entreprenante, prend un point important et empêche les Mauves de prendre la tête.

Week-end spectaculaire en Pro League : on a rarement vu autant de buts être scorés sur une seule journée, et l'enthousiasme est donc réel au moment du coup d'envoi de ce Gand - Anderlecht qui, il n'y a pas si longtemps, aurait été "le" topper du jour. La forme dramatique des Buffalos tue l'enthousiasme, et le RSCA semble encore en recherche de son football - mais a au moins trouvé son rythme, avec une victoire pleine de pragmatisme contre l'Antwerp.

Soporifique

Malheureusement, le scénario craint se concrétisera : La Gantoise est tout bonnement incapable de donner le moindre rythme au match et laissera Anderlecht faire le siège des buts de Bolat, porté par Yari Verschaeren de retour dans le onze et Percy Tau toujours omniprésent. Albert Sambi Lokonga, de son côté, rayonne au milieu et trouve les lignes de passe, mais ni Amuzu ni Nmecha n'en profitent et l'ennui pointe le bout de son nez très rapidement.

Preuve cependant qu'une maturité s'installe chez les Mauves : c'est juste après l'une des pâles tentatives gantoises de prendre le contrôle des événements que le RSCA ouvrira le score. Centre de Verschaeren, superbe contrôle-frappe de Murillo ... et terrible gaffe de Bolat qui laisse filer le ballon entre ses jambes : c'est 0-1, et c'est tout ce qu'on retient de la première période.

Co-leader, qui l'eut cru ?

La sortie forcée de Vadis Odjidja pour Roman Bezus n'arrangera pas les affaires gantoises, mais les Buffalos reviennent sur le terrain avec un peu plus d'intentions dans le jeu. Anderlecht est cependant bien en place, comme en témoigne le splendide geste défensif acrobatique de Hannes Delcroix devant Niangbo (57e).

Dans l'autre sens, cependant, trop de déchet offensif : Nmecha est presque toujours juste dans ses combinaisons, mais jamais dangereux lui-même ... et Francis Amuzu montre encore son absence de lucidité en gâchant totalement un centre parfait de Murillo, qu'il fallait laisser à Tau. Le RSCA peut même souffler lorsque Mr Dierick estime que Roman Yaremchuk a simulé dans le rectangle, alors que Tau semblait avoir bel et bien poussé l'Ukrainien.

Pour ceux qui cherchaient du spectacle, mieux valait regarder n'importe quel autre match ce week-end, certes, mais la seconde période sera un peu plus attrayante avec une Gantoise qui prend ses marques et un Anderlecht qui s'éteint, les gestes de Verschaeren notamment se faisant moins précis. Mais les Mauves semblaient se diriger vers une victoire ronronnante ... lorsque Yaremchuk prend le meilleur sur un Delcroix en défaut pour la première fois, et convertit un centre parfait de Milad Mohammadi (1-1, 89e). Le pire sera évité quand Van Crombrugge fait presque ... "une Bolat" dans les dernières secondes sur un coup-franc de Bezus ; ce ne sera qu'un partage, mais Anderlecht est retombé dans ses travers et perd deux points à la Ghelamco.