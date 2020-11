🎥 D1B : L'Union ne laisse aucune chance à Deinze et confirme sa première place

Les hommes de Felice Mazzu n'ont pas été piégés par Deinze à domicile.

Grâce à la défaite de Seraing contre le Lierse ce samedi, l'Union avait l'occasion de s'emparer de la première place du classement. Et c'est chose faite puisque les Unionistes se sont imposés 3-0 contre Deinze.

Vanzeir a permis à l'Union d'ouvrir le score à la 35e minute. Mais c'est lors du second acte que les pensionnaires du Parc Duden se sont mis à l'abri grâce à un but de Lapoussin. Peu avant le dernier quart d'heure de la rencontre, Vanzeir inscrivait son deuxième but de l'après-midi pour permettre à l'Union d'assurer les trois points.

Avec 21 points et malgré un match de plus que Seraing (qui compte 18 unités), l'Union est officiellement leader juste avant la trêve internationale.