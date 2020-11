🎥 Patrick Bamford (Leeds) s'exprime à propos de la VAR : "Ça ruine le football"

La VAR continue de faire parler d'elle en Angleterre. Plus les semaines passent, plus les décisions prises par l'arbitrage vidéo semblent être controversées.

Nouveau cas lors de la rencontre entre Crystal Palace et Leeds. Alors que le score était encore de 1-1, Bamford donnait l'avantage à Leeds à la 17e minute. Mais l'attaquant s'est vu refuser son but sur une position de hors-jeu plus que litigieuse.

Have you ever seen an armpit score a goal?!@richardajkeys and Andy Gray can't understand how Patrick Bamford's goal was disallowed for offside!#beINPL #CRYLEE 📺 HD11



