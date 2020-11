132 km/h: le coup de canon de Geoffry Hairemans contre Charleroi

Si Charleroi a souffert à Malines, c'est d'abord parce que le Kavé avait ouvert la marque rapidement. Sur un coup-franc supersonique de Goeffry Hairemans.

La première frappe du Malinois avait pourtant été repoussée par le mur. Mais la main de Mamadou Fall n'avait pas échappé à l'arbitre de la rencontre. "J'étais content que le ballon se rapproche un peu du but", sourit Geoffry Hairemans

"Vu la distance, c'était presque impossible de passer au-dessus du mur. La meilleure option c'était d'y aller en force. J'ai pris un risque parce que pour le même prix, la balle vole dans les tribunes, mais j'ai pu la maintenir dans la bonne direction."

Surpris par la vitesse et la puissance de la frappe, Nicolas Penneteau n'y a vu que du feu. Le plus beau but de la carrière de l'Anversois? "Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est le plus puissant", conclut-il.