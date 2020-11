Le Danemark privé de ses joueurs de Premier League pour son amical

Ainsi, le Danemark se retrouve tout bonnement ... privé de tous les joueurs de sa sélection évoluant en Premier League, en raison de nouvelles restrictions de voyage liées à l'apparition potentielle d'une mutation du virus dans un élevage de visons danois. Aucun joueur ne pourra faire le voyage jusqu'au Danemark pour disputer le match amical face à la Suède.

Des restrictions qui n'affecteront a priori pas les Danois pour leur déplacement en Belgique, si ce n'est que les joueurs de Premier League auront eu moins de séances d'entraînement avec leurs équipiers. Mais Kasper Hjulmand ne s'en cache pas : pour le match de dimanche prochain face à l'Islande, à domicile, il espère bien pouvoir aligner "son équipe la plus compétitive possible". Le Danemark croise les doigts.

Hvordan er det ikke at kunne rejse hjem til landsholdet?

I denne podcast fortæller Mathias Jensen om netop det, og så giver DBU's direktør et overblik over situationen med corona-regler og Herrelandsholdet, som det ser ud lige nu.

Lyt her: https://t.co/hyv9psqI1G#ForDanmark pic.twitter.com/H25CVu343a