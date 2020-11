Enfin Diable Rouge: "J'ai attendu longtemps pour ça"

Dodi Lukebakio avait déjà été appelé en octobre, mais il n'avait pas eu l'occasion de jouer. Cette fois, il a eu sa chance et il a essayé de la saisir. Même s'il estime que tout n'était pas parfait dans sa prestation de mercredi soir.

Ancien pilier des Diablotins, Dodi Lukebakio aura dû attendre plus d'un an après la fin de son aventure avec les U21 pour obtenir sa première cap avec les Diables Rouges. “Je suis très heureux d'avoir pu jouer pour la première fois. J'ai attendu longtemps pour cela. Mais ce n'est que le début. Car, évidemment, j'espère obtenir d'autres occasions de m'illustrer et je vais tout faire pour que ça arrive", insiste-t-il.

Dodi Lukebakio jette d'ailleurs un regard auto-critique sur sa première prestation diabolique. "Il y a quelques actions sur lesquelles j'aurais pu faire mieux", estime-t-il. "J'espère faire mieux la prochaine fois. Les questions sur l'avenir, il faut les poser au coach. Pour ça, je dois continuer à travailler. Mais l'Euro est clairement un objectif et je vais tout faire pour y avoir ma place."