La victoire des Diables, du pain béni pour les Oranje

Les Diables Rouges ont rendu un petit service à leurs voisins néerlandais en domptant la Suisse, mercredi soir, en match amical.

"Michy Batshuayi et les Diables Rouges ont rendu service à notre équipe nationale": comme De Telegraaf, les médias néerlandais se réjouissent, ce jeudi, de la victoire des Diables Rouges contre la Suisse, mercredi soir, en amical.

Car si ce n'était qu'un match amical, pour la Nati, cette rencontre en Belgique était une occasion de gratter des points au classement FIFA et de se rapprocher des Pays-Bas qui occupent, à l'heure qu'il est, la dernière place de tête de série... pour les éliminatoires du prochain Mondial.

Un duel Pays-Bas-Suisse pour une place de tête de série

C'est en effet le 7 décembre prochain que sera effectué le tirage au sort des groupes pour les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un tirage qui répartira les 55 nations UEFA dans dix groupes de qualification.

Il y a donc dix places de têtes de série à prendre et c'est le classement FIFA de la fin du mois de novembre qui décidera des noms de celles-ci: les dix premières nations européennes du ranking mondial seront versées dans le chapeau 1.

Sept points d'écart, deux matchs pour inverser la tendance

Et si la Belgique, comme la France, l'Angleterre, le Portugal ou l'Espagne notamment, est assurée d'être dans le top 10, la Suisse et les Pays-Bas se livrent une bataille à distance pour la dixième place dans le premier chapeau.

Seuls sept petits points séparent les Pays-Bas de la Suisse et, en perdant en Belgique, la Nati a laissé passer une première occasion de réduire l'écart. Il reste désormais deux rencontres (contre l'Espagne et l'Ukraine) aux hommes de Vladimir Petkovic, qui n'ont pas encore gagné en 2020, pour inverser la tendance et se dégager, un peu, la route vers le Mondial 2022.