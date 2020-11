Dieumerci Mbokani fait table rase du passé et revient sur sa décision: "Je veux aller au Mondial!"

Dieumerci Mbokani avait fait une croix sur la sélection congolaise, il est désormais déterminé à y revenir.

Dieumerci Mbokani était entré en conflit avec sa fédération en 2016. Il était présent à l'aéroport de Zaventem le jour des attentats, le 22 mars, et, choqué, il n'avait pas rejoint les Léopards. Une attitude compréhensible qui lui avait pourtant valu de vives critiques de la part du président de la Fédération congolaise.

Fâché par ces critiques, Dieumerci Mbokani avait, quelques jours plus tard, annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Mais "le Léopard ne meurt jamais", insiste-t-il. Quatre ans plus tard, il a changé d'avis et annoncé, sur Instagram, son désir de revenir en équipe nationale. "J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi", explique-t-il au Nieuwsblad.

"Tout faire pour aller au Qatar avec le Congo"

Son attachement à sa nation aura finalement eu raison de sa brouille avec la fédération. "Ma femme et moi aimons le Congo et j'ai décidé que, ce que je fais pour l'Antwerp, je veux aussi à nouveau le faire pour l'équipe nationale."

Il ne jouera pas avec les Léopards les deux derniers matchs de 2020, mais son retour devrait avoir lieu au mois de mars. Avec un objectif clair à l'esprit: "Fin mai, débutent les qualifications pour le Mondial. Je n'ai encore jamais joué de Coupe du monde, donc je vais tout faire pour aller au Qatar avec le Congo."