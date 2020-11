Gareth Southgate a secrètement contracté la Covid-19 sans en parler à ses joueurs

Le sélectionneur a contracté le coronavirus juste avant la trêve internationale de ce mois de novembre.

Le tabloïd anglais The Sun a révélé une information plutôt insolite à propos de Gareth Southgate, sélectionneur des Three Lions et adversaire des Diables Rouges ce dimanche en Nations League.

Southgate aurait effectué un test positif le 25 octobre et a présenté des symptômes de la maladie. Il a donc été obligé de se mettre en quarantaine pendant dix jours avant d'effectuer un nouveau test le 5 novembre, qui lui s'est avéré négatif.

Il a donc pu rejoindre son groupe pour assurer les entraînements avant les rencontres de Nations League mais le sélectionneur anglais aurait préféré ne pas parler de cela à ses joueurs. Cependant, l'homme de 50 ans ne semble plus présenter de symptômes et n'est plus contagieux pour son groupe.