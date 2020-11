Qualifications CAN 2021 : Madagascar et Ilaimaharitra tiennent tête à la Côte d'Ivoire, le Ghana se fait surprendre

Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 se poursuivaient ce mardi.

Madagascar-Côte d'Ivoire 1-1

Marcos Ilaimaharitra (Sporting de Charleroi) côté malgache et Odilon Kossounou (Club de Bruges) côté ivoirien étaient alignés d'entrée de jeu. Simon Deli était quant à lui sur le banc.

Frank Kessié a ouvert le score sur penalty (15e) et permis aux Éléphants de prendre les commandes de la rencontre mais les Zébus sont revenus via Amada peu après la pause (51e), 1-1. Les Ivoiriens et les Malgaches se partagent toujours la tête du groupe K avec 7 points.

Bénin-Lesotho 0-0

Rwanda-Cap-Vert 0-0

Soudan-Ghana 1-0

Rahman (90e+2)