"Tout ce dont pourrait rêver un entraîneur": Pep Guardiola heureux de prolonger l'aventure à City

Manchester City et Pep Guardiola ont balayé d'un revers de la main les rumeurs sur un éventuel départ du manager espagnol, qui est ravi d'avoir prolongé son contrat avec City.

Alors que son contrat arrivait à échéance à l'issue de la saison, Pep Guardiola a paraphé un nouveau contrat avec Manchester City. Le Manager espagnol est désormais lié à City jusqu'au 30 juin 2023. Et il est enthousiaste à l'idée de poursuivre sa mission mancunienne.

"Depuis que je suis arrivé ici, nous avons atteint de nombreux objectifs, inscrit beaucoup de buts, gagné beaucoup de match et de trophées et nous sommes tous très fiers de ces succès", commente-t-il. "Aujourd'hui, je suis très touché par la confiance que m'a témoignée la direction et notre principal défi sera de continuer à faire grandir et évoluer le club. Je suis très excité de pouvoir aider Manchester City à y parvenir."