Youri Tielemans a définitivement déposé sa carte de visite

Youri Tielemans est le grand gagnant de ce rassemblement du mois de novembre. Le milieu de terrain a tout simplement posé ses pieds sur la table et ce sera difficile de le sortir de cette équipe.

Contre l'Angleterre et le Danemark, Youri Tielemans a joué en patron. Le jeune joueur de 23 ans a été déterminant lors des deux rencontres et pas uniquement grâce à ses deux buts. Il a tout simplement signé deux prestations de haut niveau qui prouvent qu'il a bien grandi. Roberto Martinez l'a d'ailleurs remarqué.

"Il a grandi, que ce soit avec nous ou dans sa progression en club", a déclaré le coach national en conférence de presse quelques minutes après la victoire des Diables contre le Danemark. "Il a commencé très jeune chez les Diables, et c'est aussi parce qu'il était titulaire à Anderlecht. C'est l'exemple parfait de ce que nous attendons des jeunes joueurs en Belgique: jouer des rencontres, prendre de l'expérience et progresser. C'est un "playmaker", il joue vers l'avant, il est intelligent, il a du talent et de la personnalité. C'est le futur des Diables Rouges".

Il est clair que Tielemans a marqué des points et dans un rôle que nous n'avions pas chez les Diables Rouges. Il a des qualités qui rappellent De Bruyne, tout en défendant comme pourrait le faire Axel Witsel. Après ces éloges, une question s'impose: faut-il retirer Youri Tielemans de l'équipe?

Il est clair que le plus important dans le discours de Martinez, c'est : "C'est le futur des Diables Rouges". Si l'équipe est au complet, c'est à dire avec Witsel, De Bruyne et Hazard, il n'y a pas encore de place pour le milieu de terrain de Leicester. Pour le moment, Youri n'est donc pas indispensable mais une chose est certaine: il est de plus en plus proche d'une place de titulaire, et il a prouvé qu'il avait sa place pour le prochain Euro, et pas que pour faire le nombre. Il va falloir compter avec lui, pendant de longues années.