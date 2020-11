Mazzu et ses hommes prêts pour le Derby : "Nous avons corrigé plusieurs aspects depuis notre première confrontation"

Un derby Bruxellois sera au menu ce dimanche en D1B entre l'Union, leader, et le RWDM troisième.

C'est malheureusement toujours sans supporters que le Parc Duden accueillera le derby, qui sera également un match important pour la suite de la D1B. de plus, l'Union cherchera à prendre sa revanche après sa défaite de l'aller (3-1) le 26 septembre.

Après le break international, Felice Mazzu et ses hommes se sont remis en mode championnat : "Nous avons récupéré tout le monde, et tout s’est bien passé", confiait le coach bruxellois sur le site de l'Union.

"Ce n’est jamais un match comme les autres et on l’a bien vu à l'aller. Cependant, dans le contexte actuel la rivalité est davantage ancrée dans la mentalité des supporters que des joueurs", poursuivait Felice Mazzu. "Il ne faut pas trop regarder à cela et prendre ce match comme un autre. Ceci dit, depuis notre première confrontation nous avons bien analysé les choses et corrigé plusieurs aspects."

Le RWDM est, entre-temps, bien revenu dans le coup et se classe actuellement à la 3e place de D1B : "C’est une très bonne équipe. Tout adversaire doit être respecté et nous aurions tort de le prendre de haut, en dépit de nos résultats et de notre classement."