Le verdict est tombé pour Gerard Piqué : le défenseur du Barça souffre d'une entorse de 3e degré au ligalement latéral interne et d'une lésion partielle du ligalement antérieur du genou droit. L'évolution de sa blessure pourrait influencer son retour mais il devrait bien être écarté des terrains pendant 4 à 6 mois.

Les Blaugranas ont aussi communiqué sur la blessure de Sergi Roberto. Il a subi une blessure à la cuisse et sera indisponible pendant deux mois. Koeman perd deux membres importants de son effectif après la grave blessure d'Ansu Fati plus tôt dans le mois.

LATEST NEWS‼️



Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo