La lanterne rouge, le nouveau coach, retour à Genk: entretien avec Alessandro Ciranni

A l'arrêt depuis plus d'un mois, l'Excel Mouscron reprend enfin la compétition ce dimanche. Avec un duel particulier pour Alessandro Ciranni. Le capitaine de l'Excel retrouve son club formateur et est impatient d'en découdre sur la pelouse de la Ghelamco Arena.

Bonjour Alessandro, voilà plus d'un mois que vous n'avez plus joué, comment vous sentez-vous avant de reprendre la compétition?

On sent que tout le monde a faim de ballons. Et moi-même, j'ai hâte de reprendre la compétition.

La question est savoir dans quel état physique vous vous trouvez après une aussi longue période sans match?

Nous ne nous sommes jamais arrêtés. Même en quarantaine, on avait un programme individuel à suivre et des sessions tactiques sur Zoom. Le virus est arrivé par vague dans l'équipe, donc il y avait toujours beaucoup de joueurs à l'entraînement. Depuis la semaine dernière, on s'entraîne d'ailleurs tous ensemble, puisque tout le monde a été testé négatif. Personnellement je me sens très bien physiquement. On a pas mal d'entraînements intensifs derrière nous, maintenant, il faut voir comment ça se passera en match.

Avant que le virus ne vous force à l'arrêt, Jorge Simao a succédé à Fernando Da Cruz, quelle impression vous a-t-il laissée?

Il m'a tout de suite fait bonne impression. Il a beaucoup de charisme et veut un football dominant. Il a pris le groupe en main et sa vision est très claire. Son style est semblable à ce qu'on proposait l'an dernier: plus agressif, avec beaucoup de pression sur l'adversaire. Cela devrait mieux nous convenir.

Vous avez pris un point à l'Antwerp et à Anderlecht, mais ça n'a pas empêché les critiques. Parce que le bilan est insuffisant.

C'est vrai qu'on a enduré par mal de critiques depuis le début de saison. Mais ça fait partie du jeu. C'est désormais à nous de prendre les choses en main pour relever la tête.

Mouscron occupe la dernière place du classement, le spectre d'une relégation pèse-t-il sur le moral du vestiaire?

Pas du tout. Il est beaucoup trop tôt pour commencer à stresser. Le point positif, c'est que nous allons enchaîner dix rencontres en six semaines. Tout peut très vite changer. Plus tu perds des rencontres, plus tu te rapproches de ta première victoire. Et notre appétit grandit.

Dimanche, à Genk, c'est un match particulièrement difficile qui vous attend, contre une équipe qui vient d'enchaîner quatre victoires. Ça vous inspire quoi?

e les ai beaucoup vus jouer ces dernières semaines et ça commençait à tourner avec Jess Thorup. Leur jeu n'est pas toujours au top, mais les résultats sont là. Ce sera donc un sérieux défi pour nous, d'autant plus qu'on ne sait pas comment John Van den Brom va disposer son équipe. Le match sera à huis clos et ce sera plus à notre avantage.

Une rencontre qui sera spéciale pour vous, Alessandro?

Évidemment et je vais profiter de ce match sur la pelouse de la Luminus Arena. Je suis un Genkois pure souche. J'ai joué à Genk dès mes six ans. Avec Ferrera et McCleish, j'avais intégré le noyau A et avec Peter Maes, j'ai été une fois sur le banc. Mais c'était très clair que je ne recevrais pas ma chance à Genk et c'est pour ça que je suis parti aux Pays-Bas quand j'avais 19 ans. Mais Genk est toujours mon club de cœur. J'ai encore du sang bleu. Genk m'a donné toutes les chances quand j'étais jeune et je ne l'oublierai jamais.

Avec l'envie d'y revenir? Joakim Maehle était presque parti cet été...

Je ne pense pas à ça pour le moment. Je suis capitaine de Mouscron et je suis heureux de faire partie de ce groupe. Même si, je ne nie pas que ce serait un honneur pour moi de revenir un jour à Genk.

Dernière question: vous allez marquer dimanche?

(Rires) Je n'ai pas vraiment pensé à ça pour être honnête. Ce n'est pas comme si je marquais souvent. Mais qui sait, sur un coup-franc...

Propos recueillis par Dennis Rosiers